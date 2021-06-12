В Новой Голландии появилась «воздушная» надпись

Надпись символизирует важные и радостные события в жизни. Фото: скриншот instagram

Надпись символизирует важные и радостные события в жизни. Фото: скриншот instagram

На острове Новая Голландия появился новый арт-объект. Об этом сообщается на странице общественного пространства в Instagram.

Надпись «Это страна чудес» расположена на склоне Адмиралтейского канала и останется на острове до конца октября. Автором арт-объекта является художница Агата Манн.

Надпись символизирует важные и радостные события в жизни. Своей работой художница в буквальном смысле отсылает зрителя к одной из самых популярных историй в мире — про сказочную страну чудес. При этом каждый зритель увидит в ней что-то своё.

В комментариях под постом пользователей восхитил новый арт-объект.

«Шикарно», — написал подписчик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Новая Голландия» в этом году празднует свой 10-летний юбилей.