В Новой Голландии появилась «воздушная» надпись

На острове Новая Голландия появился новый арт-объект. Об этом сообщается на странице общественного пространства в Instagram.
Надпись «Это страна чудес» расположена на склоне Адмиралтейского канала и останется на острове до конца октября. Автором арт-объекта является художница Агата Манн.
Надпись символизирует важные и радостные события в жизни. Своей работой художница в буквальном смысле отсылает зрителя к одной из самых популярных историй в мире — про сказочную страну чудес. При этом каждый зритель увидит в ней что-то своё.
В комментариях под постом пользователей восхитил новый арт-объект.
«Шикарно», — написал подписчик.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Новая Голландия» в этом году празднует свой 10-летний юбилей.