В Новой Голландии появилась «воздушная» надпись

В Новой Голландии появилась &#171;воздушная&#187; надпись
Надпись символизирует важные и радостные события в жизни. Фото: скриншот instagram

На острове Новая Голландия появился новый арт-объект. Об этом сообщается на странице общественного пространства в Instagram.

Надпись «Это страна чудес» расположена на склоне Адмиралтейского канала и останется на острове до конца октября. Автором арт-объекта является художница Агата Манн.

Надпись символизирует важные и радостные события в жизни. Своей работой художница в буквальном смысле отсылает зрителя к одной из самых популярных историй в мире — про сказочную страну чудес. При этом каждый зритель увидит в ней что-то своё.

В комментариях под постом пользователей восхитил новый арт-объект.

«Шикарно», — написал подписчик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Новая Голландия» в этом году празднует свой 10-летний юбилей.

арт-объект новая голландия новости СПб


 

Новости партнеров
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Новой Голландии появилась «воздушная» надпись
В субботу утром дороги Петербурга свободны от пробок
Беглов поздравил петербуржцев с Днем России
Ученые выявили серьезное воздействие коронавируса на мозг
В мире коронавирус подхватили почти 175 млн человек
В субботу в Петербурге ожидаются дожди с грозами и до +24 градусов
Путин подписал закон о бесплатном подведении газопровода до границ участка
Дом и баню в Гатчинском районе тушили восемь спасателей