Мужчина попал в реанимацию после расстрела у кафе на Ушинского

В Калининском районе Петербурга прогремела стрельба. Одного из мужчин госпитализировали, второго — ищут.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 11 июня, около 15:40 у кафе на улице Ушинского. Неизвестный дважды выстрелил в 36-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии с пулевым проникающим ранением в живот.

Также выяснилось, что пострадавший ранее привлекался к административной ответственности за побои и был судим за разбой. С места происшествия изъяли гильзу и чёрную кепку.

Правоохранители начали розыск стрелка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что драка со стрельбой, ножевым ранением и взрывом петарды на Полярников закончилась в отделе полиции.