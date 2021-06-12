Двое детей выжили после падения с пятого этажа в Калининском районе

Двое детей выжили после падения с пятого этажа в Калининском районе
Дети выпали из окна пятого этажа. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

За один день в Калининском районе из окон выпали двое маленьких детей. Оба выжили, но попали в больницу с тяжелыми травмами.

Инциденты произошли в пятницу, 11 июня. Около 8 часов утра с пятого этажа дома №10, корпус 1 по улице Демьяна Бедного выпал двухгодовалый ребенок. Он облокотился на москитную сетку. Малыша забрали в больницу с переломом грудных позвонков и ушибами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Примерно в 22 часа аналогичная ситуация произошла на Гражданском проспекте, дом 130, корпус 1. Мальчик возрастом 2,5 года выпал из окна пятого этажа. Он получил ушиб легких, разрыв селезенки и почки, закрытый перелом бедренной кости. Он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 78.ru.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина попал в реанимацию после расстрела у кафе на Ушинского.

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