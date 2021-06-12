Половина россиян гордятся своим гражданством

Почти половина россиян (48%) отказалась видеть в факте своего гражданства РФ что-то положительное для себя, а другая половина, наоборот, гордится своим гражданством.

Такой результат показал опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, передает РБК.

Четверть респондентов из них говорят об обиде, а 4% заявили об ущемленности и неполноценности. По словам авторов исследования, четыре года назад обиженных было всего 15%.

Остальные 24% из этой половины заявили, что ничего не испытывают из-за своего гражданства. Большинство из них — молодые люди в возрасте 18 до 34 лет.

У 49% опрошенных наличие российского гражданства вызывает только положительные эмоции. Гордость выражают 29%, а спокойную уверенность — 20%. Чаще всего гордость испытывают пожилые граждане старше 60 лет.

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