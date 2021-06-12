В День России юным петербуржцам вручили первые паспорта

В День России губернатор Александр Беглов вручил первые паспорта юным жителям города. Документы получили 18 подростков.

Первые паспорта подростки получили в парке 300-летия Петербурга в субботу, 12 июня. По инициативе президента во всех регионах сегодня проводится акция «Мы граждане России». Всем юным россиянам вручаются первые паспорта.

В парке 300-летия прошло молодежное массовое патриотическое мероприятие.Глава города поздравил гостей праздника с Днем России. По словам Беглова, на глазах молодежи «страна стала сильной и могущественной».

В парке развернули выставку предметов, найденных участниками поискового движения на полях сражений ВОВ. Также гости могли посетить выставку современных образцов военной техники и средств связи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов поздравил петербуржцев с Днем России.