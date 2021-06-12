Беглов поздравил ученых из Петербурга, получивших госпремии РФ

Губернатор Александр Беглов поздравил петербургских ученых, которые стали лауреатами Государственной премии РФ.

Госпремии в области наук и технологий получили заведующий лабораторией Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН Евгений Александров и ведущий научный сотрудник Исследовательской лаборатории оптики спина имени И.Н. Уральцева СПбГУ Валерий Запасский.

Указом президента ученых наградили за создание и развитие нового научного направления — спектроскопии спиновых шумов.

Беглов поздравил ученых и отметил, что врученные им высокие награды — признание их таланта и значительного вклада в развитие науки в России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появится премия имени Ватаняра Ягья – ее будут получать лучшие студенты-международники.