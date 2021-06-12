Беглов поздравил ученых из Петербурга, получивших госпремии РФ

Беглов поздравил ученых из Петербурга, получивших госпремии РФ
Беглов поздравил ученых. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов поздравил петербургских ученых, которые стали лауреатами Государственной премии РФ.

Госпремии в области наук и технологий получили заведующий лабораторией Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН Евгений Александров и ведущий научный сотрудник Исследовательской лаборатории оптики спина имени И.Н. Уральцева СПбГУ Валерий Запасский.

Указом президента ученых наградили за создание и развитие нового научного направления — спектроскопии спиновых шумов.

Беглов поздравил ученых и отметил, что врученные им высокие награды — признание их таланта и значительного вклада в развитие науки в России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появится премия имени Ватаняра Ягья – ее будут получать лучшие студенты-международники.

Александр Беглов государственная премия рф новости СПб ученые


 

Новости партнеров
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов поздравил ученых из Петербурга, получивших госпремии РФ
Петербуржцы сообщили о густой пене в реке Волковка
К началу учебного года ЖК «ArtLine» появится школа с детским садом
Гинцбург заявил, что детскую вакцину от COVID-19 разработают к сентябрю
На Невском выстроилась очередь за паспортами болельщиков Fan ID перед ...
Россияне во время пандемии стали чаще умирать от алкоголя
В центре Гамалеи предупредили о возможном появлении «московских» ...
В Москве продлили выходные до 19 июня из-за роста заболеваемости COVID-19