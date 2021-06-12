Петербуржцев предупредили о грозе и граде

В субботу, 12 июня, в Петербурге будет переменная облачность. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град.

В ночное время столбики термометров покажут +14…+16 градусов. Ветер юго-восточного направления со скоростью 4-7 метров в секунду.

Днем температура воздуха ожидается на уровне +20…+22 градусов, ветер северо-западного направления подует со скоростью 5-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем повышаться.

Ранее gazeta.spb.u сообщала о том, что в начале рабочей недели на дорогах Ленобласти ухудшится видимость. Ожидается небольшая облачность. В понедельник, 17 мая, в регионе пройдут кратковременные дожди.