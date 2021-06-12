Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости коронавирусом

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве продлится около двух недель, потом будет трехнедельное плато, а далее около месяца займет снижение показателей.

«Неделю или две будет подъем, потом еще три недели плато и еще 3-4 понижение. К концу августа отпустит. Лето черти унесли», — цитирует ее РИА «Новости».

С начала пандемии в России зафиксировано 5 193 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 126 073 летальных исхода, выздоровели 4 792 169 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Гинцбург отметил, что нельзя предугадать, на какой орган пойдет осложнение. А люди после перенесенного коронавируса, который дал осложнения, еще полгода занимаются восстановлением из-за пораженных легких.