Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости коронавирусом

Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости коронавирусом
В России выявили новые случаи заражения. Фото: unsplash

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве продлится около двух недель, потом будет трехнедельное плато, а далее около месяца займет снижение показателей.

«Неделю или две будет подъем, потом еще три недели плато и еще 3-4 понижение. К концу августа отпустит. Лето черти унесли», — цитирует ее РИА «Новости».

С начала пандемии в России зафиксировано 5 193 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 126 073 летальных исхода, выздоровели 4 792 169 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Гинцбург отметил, что нельзя предугадать, на какой орган пойдет осложнение. А люди после перенесенного коронавируса, который дал осложнения, еще полгода занимаются восстановлением из-за пораженных легких.

COVID-19 биолог коронавирус


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Матч Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии возобновили
В Ленобласти ожидаются грозы и ливни
Биолог объяснила, когда в Москве спадет волна заболеваемости коронавирусом
Петербуржцев предупредили о грозе и граде
Назван стартовый состав сборной России на матч Евро с бельгийцами
Спасатели тушили квартиру во Фрунзенском районе
Болельщики начали собираться в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эрикссен потерял сознание в матче ...