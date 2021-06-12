В Ленобласти ожидаются грозы и ливни

В Ленобласти пройдут ливни с грозами. Фото: pixabay

В Ленобласти пройдут ливни с грозами. Фото: pixabay

В Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода в воскресенье, 13 июня.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», пройдут кратковременные дожди и грозы. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем повышаться.

В ночное время суток столбики термометров покажут +11 … 16 градусов.

Днем столбики термометров покажут +22 до +27 градусов, на западе ожидается до +17. Ветер разгоняется до 10 метров в секунду, при грозах – порывистый.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти в первый выходной после окончания трудовой недели пройдут кратковременные дожди. В субботу, 12 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.