В Петербург поступили почти 4 тыс. доз вакцины от коронавируса

В Петербург поступили почти 4 тыс. доз вакцины от коронавируса
"КовиВак". Фото: скриншот видео

В субботу, 12 июня, в Северную столицу поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции. В город привезли 3,9 тыс. доз препарата «КовиВак», произведенного Центром имени Чумакова.

Вакцину доставили на Центральную фармацевтическую базу, сообщили в пресс-службе Смольного. Партию в скором времени распределят по прививочным пунктам.

С пандемии в Петербурге зафиксировано 449868 случаев заражения COVID-19. Скончались 14850 человек, в том числе 45 — за последние сутки. Выздоровело 419264 пациентов.

Известно, что принципиальное отличие вакцины «Ковивак» от других, поступивших ранее, что сейчас препарат применяется лишь к пациентам в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прошел полный курс вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.

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