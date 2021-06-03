Борис Джонсон прошел полный курс вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca

Борис Джонсон прошел полный курс вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca
Джонсон сделал прививку от коронавируса. Фото: Instagram

Политик призвал всех сделать прививку.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал вторую прививку от коронавируса. Ему вводили препарат, произведенный компанией AstraZeneca. Новостью политик поделился в своем Twitter-аккаунте.

Первую дозу Джонсон ввел 11 недель назад. Не уточняется, как он себя чувствует после прививки. Политик призвал всех пройти вакцинацию, чтобы можно было остановить распространение коронавируса.

Напоминаем, что препарат AstraZeneca вызывает множество вопросов из-за того, что ученые связывают вакцину со случаями образования тромбоза. При этом многие специалисты считают, что пользы от прививки больше и запрещать ее не стоит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иммунолог считает, что в России заканчивается пандемия коронавируса.

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