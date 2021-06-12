В Кремле прокомментировали отказ от совместной пресс-конференции президентов России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ от проведения совместной пресс-конференции президентов России и США по итогам саммита в Женеве не связан с невысокими ожиданиями от встречи двух лидеров.

Представитель Кремля отметил, что Байден предпочитает разговаривать с журналистами один, сообщает ТАСС.

Песков также напомнил, что после встречи президента США с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Байден также отказался от совместной пресс-конференции.

Президент США Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции со своим коллегой Владимиром Путиным.

Владимир Путин и глава Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня. Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.