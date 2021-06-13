На Васильевском острове глава асоциальной семьи перерезал горло жене

На Васильевском острове глава асоциальной семьи перерезал горло жене
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: скрин группы "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

В Северной столице накануне утром мужчина перерезал горло своей жене

Об этом сообщает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Полиция Санкт-Петербурга выяснила, что злоумышленник специально ранил супругу. Свои действия он объяснил тем, что якобы идут съёмки кино, кровь не настоящая, и мужчина по сценарию должен был так сделать

Семья состоит на учёте как асоциальная, муж и жена лишены родительских прав, однако с ними ещё живёт пятилетний ребёнок. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчину задержали, а пострадавшую отправили в больницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушили квартиру во Фрунзенском районе. Вечером 12 июня во Фрунзенском районе произошел пожар. На Тамбовской улице, 3 загорелась двухкомнатная квартира. Сообщение поступило в 19:45. ул. Тамбовская, д. 3.

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На Васильевском острове глава асоциальной семьи перерезал горло жене
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