Заслуженный артист России Сергей Урываев умер на 74-м году жизни

Заслуженный артист России Сергей Урываев умер на 74-м году жизни
Профессор ушел из жизни в больнице из-за COVID-19. Фото: официальный сайт Санкт-Петербургской государственной Академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича

Профессор Петербургской консерватории, заслуженный артист России, пианист Сергей Урываев умер накануне, в 73 года.

Об этом пишет ТАСС. Профессор ушел из жизни в больнице из-за COVID-19. Дата и место похорон объявят позже.

Сергей Урываев окончил Ленинградскую консерваторию, с 1975 года стал там преподавать. Он выступал не только в России, но и за границей. 18 лет назад получил звание заслуженного артиста России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что народный артист России Валерий Лонской умер в возрасте 80 лет. 6 июня от последствия коронавируса ушел из жизни Народный артист РФ и кинорежиссер Валерий Лонской. Об этом сообщил в Facebook кинокритик Андрей Плахов. Мужчина очень тепло отзывается о Валерии Лонском. Его любили друзья и особенно актёры, с которыми он работал — Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко.

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