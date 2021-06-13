Заслуженный артист России Сергей Урываев умер на 74-м году жизни

Профессор Петербургской консерватории, заслуженный артист России, пианист Сергей Урываев умер накануне, в 73 года.

Об этом пишет ТАСС. Профессор ушел из жизни в больнице из-за COVID-19. Дата и место похорон объявят позже.

Сергей Урываев окончил Ленинградскую консерваторию, с 1975 года стал там преподавать. Он выступал не только в России, но и за границей. 18 лет назад получил звание заслуженного артиста России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что народный артист России Валерий Лонской умер в возрасте 80 лет. 6 июня от последствия коронавируса ушел из жизни Народный артист РФ и кинорежиссер Валерий Лонской. Об этом сообщил в Facebook кинокритик Андрей Плахов. Мужчина очень тепло отзывается о Валерии Лонском. Его любили друзья и особенно актёры, с которыми он работал — Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко.