Московские вузы перевели сессию на дистанционный режим

Студенты московских университетов будут сдавать сессию удалённо. Такое решение приняло руководство ряда университетов на фоне объявления в Москве нерабочих дней.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в столице вернули ограничения на работу развлекательных центров, на работу ночных заведений, сообщает РИА «Новости». Неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей. Всем работодателям рекомендовали перевести не менее 30% рабочих на удалёнку.
В МГУ во «ВКонтакте» опубликовали приказ ректора о переводе сессий на дистанционный режим с 13 июня. Такое же решение приняло МГТУ имени Баумана. ВШЭ частично перещла на удалёнку.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские вузы смогут принимать вступительные экзамены дистанционно. Минобрнауки РФ разрешило вузам принимать вступительные экзамены дистанционно. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.