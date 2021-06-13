Московские вузы перевели сессию на дистанционный режим

Студенты московских университетов будут сдавать сессию удалённо. Такое решение приняло руководство ряда университетов на фоне объявления в Москве нерабочих дней.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в столице вернули ограничения на работу развлекательных центров, на работу ночных заведений, сообщает РИА «Новости». Неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей. Всем работодателям рекомендовали перевести не менее 30% рабочих на удалёнку.