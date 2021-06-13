В Ленобласти готовятся к возобновлению диспансеризации

Жителей региона будут обследовать с 1 июля.

В Ленинградской области уже 1 июля возобновят профилактические медицинские осмотры пациентов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Известно, что осмотры будут проводит в выходные дни и вечером по будням. Для тех, кто живут в отдаленных поседениях, организуют выездные мобильные пункты, с их графиками можно будет ознакомиться на сайтах больниц.

В 2021 году всех пациентов разделят на четыре группы. В первую попадут те, кто переболел коронавирусом и имеет осложнений, во вторую те, кто легко перенес заражение, в третью – граждане, не обращавшиеся за медицинской помощью более двух лет, остальные попадут в четвертную группу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России для переболевших коронавирусом запустят углубленную диспансеризацию.