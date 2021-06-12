В России для переболевших коронавирусом запустят углубленную диспансеризацию

Для пациентов, которые переболели коронавирусом, в России с 1 июля стартует углубленная диспансеризация. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, такие меры связаны с тем, что коронавирус может приводить к осложнениям и прогрессированию различных болезней и спустя длительное время после выздоровления.
Как сообщил ТАСС, углубленная диспансеризация запускается по поручению президента. По результатам обследования переболевшим COVID-19 гражданам РФ будут назначены лечение и реабилитация.
Напомним, по данным на пятницу, 12 июля, в Россииподхватили 12 505 человек. К летальному исходу болезнь привела в 396 случаях. При этом полностью выздоровел 10 188 человек.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сенатор призвал выезжающих за рубеж россиян пройти вакцинацию от COVID.