В России для переболевших коронавирусом запустят углубленную диспансеризацию

В ходе диспансеризации будут оценивать состояние пациента, выяснять обострение хронических болезней и пр. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

В ходе диспансеризации будут оценивать состояние пациента, выяснять обострение хронических болезней и пр. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

Для пациентов, которые переболели коронавирусом, в России с 1 июля стартует углубленная диспансеризация. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, такие меры связаны с тем, что коронавирус может приводить к осложнениям и прогрессированию различных болезней и спустя длительное время после выздоровления.

Как сообщил ТАСС, углубленная диспансеризация запускается по поручению президента. По результатам обследования переболевшим COVID-19 гражданам РФ будут назначены лечение и реабилитация.

Напомним, по данным на пятницу, 12 июля, в Россииподхватили 12 505 человек. К летальному исходу болезнь привела в 396 случаях. При этом полностью выздоровел 10 188 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сенатор призвал выезжающих за рубеж россиян пройти вакцинацию от COVID.