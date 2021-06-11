Сенатор призвал выезжающих за рубеж россиян пройти вакцинацию от COVID

Россиянам, которые собираются в отпуск на зарубежные курорты, следует позаботиться о предварительной вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Об этом стало известно в пятницу, 11 июня. Он напомнил, что сейчас идет период летних отпусков. Перед выездом в другие страны он рекомендует сделать прививку от COVID.

Как сообщили «РИА Новости», сенатор подчеркнул, что иммунизация позволит россиянам обезопасить себя и своих близких.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подхватили 12 505 человек. К летальному исходу болезнь привела в 396 случаях. При этом полностью выздоровел 10 188 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десятки тысяч иностранцев готовы приехать в Россию для вакцинации. Принять участие в вакционных турах в России после их запуска могут несколько десятков тысяч человек.