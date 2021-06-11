Сенатор призвал выезжающих за рубеж россиян пройти вакцинацию от COVID

Сенатор призвал выезжающих за рубеж россиян пройти вакцинацию от COVID
В России продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Россиянам, которые собираются в отпуск на зарубежные курорты, следует позаботиться о предварительной вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Об этом стало известно в пятницу, 11 июня. Он напомнил, что сейчас идет период летних отпусков. Перед выездом в другие страны он рекомендует сделать прививку от COVID.

Как сообщили «РИА Новости», сенатор подчеркнул, что иммунизация позволит россиянам обезопасить себя и своих близких.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подхватили 12 505 человек. К летальному исходу болезнь привела в 396 случаях. При этом полностью выздоровел 10 188 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десятки тысяч иностранцев готовы приехать в Россию для вакцинации. Принять участие в вакционных турах в России после их запуска могут несколько десятков тысяч человек.

вакцинация панедмия Россия


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге новые ограничения движения в связи с Евро-2020
В Петербург не пустили более 166 тонн мандаринов
В Петербурге и Ленобласти тревожно участились падения детей из окон
В Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы
Ленинградские школьники сегодня сдают ЕГЭ по физике и истории
Полузащитник сборной России Мостовой пропустит Евро-2020 из-за COVID
Piter.TV потребовал вызвать в суд бывшего вице-губернатора Игоря Албина
В ночь с 12 на 13 июня мосты Петербурга разводиться не будут