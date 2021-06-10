Десятки тысяч иностранцев готовы приехать в Россию для вакцинации

Принять участие в вакционных турах в России после их запуска могут несколько десятков тысяч человек. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

По словам Осауленко, которые приводит ТАСС, по самым скромным оценкам количество предполагаемых участников вакционных туров может составить несколько десятков тысяч человек. Речь идет об объемах потока только до конца этого года. Вице-президент РСТ добавил, что союз, посольства и консульства РФ уже получали обращения от иностранцев.

Осауленко отметил, что вакционные туры могут организовать не только в Москву и Петербург, но и в другие российские города. Например, жителям дальневосточных стран будет удобнее отправиться во Владивосток, Хабаровск или Южно-Сахалинск.

Сейчас ведутся обсуждения формата проведения вакцинных туров — будут ли они длиться 21 день или включать две поездки по четыре дня каждая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург готов принять тысячи «вакцинных» туристов из разных стран.