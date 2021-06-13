Спасатели не дали утонуть двум девочкам на севере Петербурга

Две девочки чуть не утонули в пруду. Фото: pixabay

Две девочки чуть не утонули в пруду. Фото: pixabay

Дети купались в пруду на территории Выборгского района.

Сотрудники МЧС сегодня, 13 июня, спасли двух едва не утонувших девочек на севере Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.

Известно, что все случилось в Ольгинском пруду. Два подростка отправились плавать в водоем без взрослых. Они заплыли от берега на 20 метров и начали тонуть. К счастью, им на помощь пришли спасатели. Детей передали медикам – непонятно, в каком состоянии они находятся.

В МЧС отметили, что в ближайшее время температура воды в водоемах Петербурга будет увеличиваться, так что горожанам стоит внимательнее следить за детьми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отмечавший выпускной школьник утонул в пруду в Токсово.