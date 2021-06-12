Отмечавший выпускной школьник утонул в пруду в Токсово

Отмечавший выпускной школьник утонул в пруду в Токсово
Подросток утонул в токсовском пруду. Фото: unsplash

Во Всеволожском районе следователи завели уголовное дело после утопления подростка в поселке Токсово.

Как сообщили в областном управлении СК, дело открыто по части 1 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

Все случилось 11 июня на пруду в Токсово. Там компания юных жителей отмечала выпускной. По данным следствия, во время купания утонул 16-летний подросток.

Тело подростка вытащили на берег с признаками утопления.На месте работала следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудники полиции и спасателей.

Следователи разбираются во всех обстоятельствах трагедии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое детей выжили после падения с пятого этажа в Калининском районе.

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