В Колпино в квартиру пробрались воры: пропали украшения, пистолеты и шпаги

В Колпино в квартиру пробрались воры: пропали украшения, пистолеты и шпаги
Из квартир пропали украшения. Фото: pixabay

Общая сумма ущерба составила около трех миллионов рублей.

В Колпинском районе произошла крупная кража на общую сумму около трех миллионов рублей. Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось на Тверской улице в Колпино. Местная жительница обратила внимание, что сразу две квартиру соседских квартир взломаны.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выяснили, что неизвестный взломал входные двери и проник в квартиры, принадлежащие одному человеку. После этого из жилья исчезли различные украшения, пистолеты, шпаги. В результате было возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в Техасе.

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