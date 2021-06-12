Полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе в Техасе

Сотрудники полиции американского города Остин (штат Техас) задержали одного из подозреваемых в стрельбе.

«В настоящее время один подозреваемый находится под стражей. Второй подозреваемый остается на свободе», — сообщается на сайте полицейского управления города

Стрельба произошла в Остине в ночь на 12 июня. В результате происшествия пострадали 14 человек.

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