Воспитанников лагеря «Мечта» отправили по домам после скандала

Родители до сих пор не понимают, что именно стало причиной для закрытия лагеря. Фото: скриншот ВКонтакте/ База Отдыха "Мечта" Официальная группа

Родители до сих пор не понимают, что именно стало причиной для закрытия лагеря. Фото: скриншот ВКонтакте/ База Отдыха "Мечта" Официальная группа

По предварительным данным, причиной стали выявленные нарушения.

Воспитанники летнего оздоровительного лагеря «Мечта» вернулись по домам раньше положенного срока после громкого скандала, связанного с рядом нарушений. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на отца одного из детей.

Он отметил, что дети вернулись с отдыха в субботу, 12 июня. Родители, прочитав тревожные заметки в СМИ, обратились в администрацию «Мечты», где подтвердили все опасения и призвали ждать возвращения школьников в ближайшее время.

Мужчина добавил, что многие родители не понимают, как им вернуть деньги за третью неделю в лагере. Также не совсем понятно, в чем причина закрытия лагеря.

«По слухам, из-за ковида, но, скорее всего, это не так. Сын рассказал, что всё это время у них даже не было горячей воды — дети две недели нормально не могли помыться. Нам говорили, что там есть бойлер, а в итоге вообще ничего не было»,

— добавил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что многодетная мать, детей которой обвиняют в хулиганстве в лагере «Мечта», объяснила ситуацию.