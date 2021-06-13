Российские ученые не согласны с тем, что у коронавируса появились новые симптомы

Эксперты убеждены, что значительных изменений не произошло.

Врач-иммунолог из России Владислав Жемчугов прокомментировал исследования британских коллег, которые заявили о имеющихся новых симптомах мутировавших штаммах коронавируса. Об этом сегодня, 13 июня, пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что ничего подобного при изучении различных штаммов замечено не было. Никаких значительных изменений найдено не было. Жемчугов добавил, что о коронавирусе говорят температура, боль в горле, кашель. Конкретные проявления зависят от состояния здоровья, так что нужно понимать, где у пациента «слабое место».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург занял третье место по России по количество новых ковид-больных.