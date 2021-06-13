В ТЦ Невского и Красногвардейского районов выявили нарушения антиковидных мер

В городе из-за ухудшения эпидемиологической обстановки продлили режим повышенной готовности.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что эпидемиологическая обстановка в городе оставляет желать лучшего. В связи с этим в городе до 12 июля 2021 года продлили режим повышенной готовности. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Чтобы приостановить распространение инфекции, в город проводятся рейды по выявлению нарушений действующих противоэпидемических мер. На этот раз специалисты проверили торговые центры Невского и Красногвардейского районов. Нарушения были выявлены в пяти ТЦ.

В итоге проверки было составлено 15 протоколов осмотра и 4 протокола в отношении физических лиц об административных правонарушениях по пункту 2 статьи 8-6-1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России выявили оригинальные мутации коронавируса.