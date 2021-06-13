В петербургском метро будут штрафовать безмасочников

В петербургском метро будут штрафовать безмасочников
Петербуржцы в масках. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В подземку вернутся мобильные бригады, которые будут отслеживать соблюдение мер предосторожности.

В петербургское метро вернутся мобильные бригады, которые будут следить за соблюдением антиковидных правил. Тех, кто откажется надеть маску, оштрафуют. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Мобильные бригады будут встречать пассажиров в вестибюлях и на станциях метро. Такое решение приняли в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Известно, что сумма штрафа составляет четыре тысячи рублей.

Власти надеются, что горожане будут носить маски и соблюдать меры предосторожности – только в таком случае удастся избежать массовых заражений. Также стоит сделать прививку от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург занял третье место по России по количество новых ковид-больных.

метро новости СПб пандемия штраф


 

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