В петербургском метро будут штрафовать безмасочников

В подземку вернутся мобильные бригады, которые будут отслеживать соблюдение мер предосторожности.

В петербургское метро вернутся мобильные бригады, которые будут следить за соблюдением антиковидных правил. Тех, кто откажется надеть маску, оштрафуют. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Мобильные бригады будут встречать пассажиров в вестибюлях и на станциях метро. Такое решение приняли в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Известно, что сумма штрафа составляет четыре тысячи рублей.

Власти надеются, что горожане будут носить маски и соблюдать меры предосторожности – только в таком случае удастся избежать массовых заражений. Также стоит сделать прививку от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург занял третье место по России по количество новых ковид-больных.