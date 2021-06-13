На Рубинштейна скейтбордист получил копытом по голове от лошади

Скейтбордист пытался проехать под лошадью и получил копытом по голове. Фото: unsplash

Скейтбордист пытался проехать под лошадью и получил копытом по голове. Фото: unsplash

В центре Петербурга лошадь напала на скейтбордиста, который пытался сделать эффектный трюк и напугал животное.

Все случилось вечером воскресенья на улице Рубинштейна. Там на тротуаре стояла компания молодых людей с лошадью на привязи. В это время в их сторону ехал парень на скейтборде. По всей видимости, он решил впечатлить окружающих и проделать интересный трюк на доске, но что-то пошло не по плану.

Скейтбордист пытался на скорости присесть и проехать под лошадью, однако реакция животного оказалась быстрее. Лошадь отстранилась, из-за чего парень врезался в нее на доске и упал. Она несколько раз ударила молодого человека копытами, пока хозяева пытались отвезти ее в сторону.

Парень в результате остался с разбитой головой. Об этом сообщает 78.ru.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что велосипедист влетел в открытую дверь машины у метро «Обводный канал».