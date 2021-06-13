Велосипедист влетел в открытую дверь машины у метро «Обводный канал»

Сразу после ДТП велосипедист встал на ноги. Судя по всему, обошлось без серьезных травм. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сразу после ДТП велосипедист встал на ноги. Судя по всему, обошлось без серьезных травм. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В центре Северной столицы случилась небольшая авария с участием велосипедиста и припаркованной машины.

Все случилось у дома №154 по Лиговскому проспекту, неподалеку от станции метро «Обводный канал». На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции. Информация об этом появилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сбили велосипедиста на Лиговском 154, у метро Обводный канал. Оформляются», — пишут очевидцы.

Судя по видео с места происшествия, которое опубликовал 78.ru, велосипедист влетел в дверь припаркованной машины, когда автомобилист хотел выйти из него. Двигавшаяся слева иномарка «подхватила» велосипедиста вместе с его средством передвижения, из-за чего их отбросило на несколько метров. Сразу после этого велосипедист встал на ноги. Судя по всему, обошлось без серьезных травм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК разбирается в обстоятельствах жесткого ДТП с участием экскурсионного автобуса.