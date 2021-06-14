Ксения Бородина отреагировала на слухи о разводе с мужем

Ксения Бородина отреагировала на слухи о разводе с мужем
Ксения Бородина и Курбан Омаров в аэропорту перестали делиться совместными фото. Фото: скриншот Instagram

Поклонники Ксении Бородиной давно подозревают о проблемах в ее семье. Телеведущая решила прояснить ситуацию.

На протяжении последнего месяца поклонники блогера интересуются, почему пара нигде не появляется вместе. Некоторые предполагают, что все идет к разводу. Бородина записала для них видео-ответ в Instagram-сторис.

Звезда поблагодарила всех, кто переживает за нее. Но при этом отметила, что она в норме и вполне способна справиться с любой сложной ситуацией. А выносить на всеобщее обозрение семейные дрязги просто не считает нужным.

«Спасибо огромное за поддержку, но пока хочется уйти в тень», — заявила телеведущая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бородина советовала бедным россиянкам не рожать много детей. По мнению звезды, рожать нужно столько детей, сколько можно обеспечить своими силами.

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