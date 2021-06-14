Автор канала «Редакция» обвинил Badcomedian в искажении фактов

Автор YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров вызвал известного блогера Евгения Баженова (BadComedian) на публичные дебаты.

Причиной этого стал последний ролик Баженова. Новый выпуск, посвященный военной драме «Зоя» режиссера Леонида Пляскина, блогер опубликовал на своем YouTube-канале. Разбор за первые дни собрал огромное количество просмотров и лайков.

В своем выпуске Баженов упоминал автора канала «Редакция» как причастного к созданию картины. Сам журналист в ответ обвинил BadComedian в «подлоге».

В своем Telegram-канале Пивоваров предложил блогеру организовать дебаты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что BadComedian разгромил сразу три российских фильма. Ему не понравилась ленты «Только не они», «Пришелец» и «Крымский мост».