BadComedian разгромил сразу три российских фильма

Блогер выпустил обзор, в рамках которого поделился мнением сразу о нескольких лентах.

Видео Евгений Баженов выложил на своем YouTube-канале 26 ноября. Обычно кинокритик рассказывает об одном фильме, но в этот раз решил сделать образ сразу на три. Ему не понравилась лента «Только не они», которую сняла Александра Бойкова. Она, к слову, провалилась в прокате – работа не смогла собрать даже тех денег, которые были потрачены на съемки. Также Баженову не понравился фильм «Пришелец» – многие отметили, что Александра Куликова могла украсть идею у создателей «Марсианина». Третьим фильмом, раскритикованным блогером, стал «Крымский мост».

Ролик Баженова уже посмотрели более 1,5 миллионов раз. Большинство зрителей согласились с мнением любимого блогера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что BadComedian и Kinodanz примирились. Он отказался уточнить, каковы условия примирения. Теперь Евгению Баженову не грозит серьезный штраф за свою деятельность в Интернете.