BadComedian и Kinodanz примирились

Подробности заключенной сделки не разглашаются.

Об этом стало известно 17 июня. Обо всем рассказал продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев в разговоре с РИА Новости. Он отказался уточнить, каковы условия примирения. Теперь Евгению Баженову не грозит серьезный штраф за свою деятельность в Интернете.

Напоминаем, что Kinodanz подала иск на блогера из-за того, что он использовал кадры из фильма «За гранью реальности» в своем критическом обзоре на YouTube. Представители компании уверяли, что Баженов нарушил нормы цитирования, из-за чего Kinodanz понесла убытки. В суде с блогера хотели получить миллион рублей. При этом Мелентьев уверял, что сумма условная. Судебные тяжбы, длившиеся по словам Баженова около полугода, заставили его задуматься о закрытии канала.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мединский заявил, что Минкультуры не будет вмешиваться в иск против BadComedian. По словам министра, Министерство культуры является площадкой для поддержки отечественного кинопроизводства и проката.