Мединский заявил, что Минкультуры не будет вмешиваться в иск против BadComedian

Владимир Мединский Фото: wikipedia
Владимир Мединский Фото: wikipedia

Министерство культуры не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера Евгения Баженова (BadComedian). Об этом заявил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

По словам министра, Министерство культуры является площадкой для поддержки отечественного кинопроизводства и проката.

«Устраивать в Минкульте площадки для разборок между блогером и продюсерами мы не будем», —цитирует слова Мединского ТАСС.

Напомним, Кинокомпания Kinodanz подала иск на один миллион рублей из-за обзора BadComedian на фильм «За гранью реальности».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что BadComedian думает о закрытии канала из-за судебных тяжб. Баженова рассказал, что еще в начале 2019 года кинокомпания Kinodanz обратилась в суд из-за обзора на фильм «За гранью реальности». Она требует, чтобы Баженов заплатил миллион рублей за нарушение объема цитирования в своем видео.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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