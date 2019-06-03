BadComedian думает о закрытии канала из-за судебных тяжб

Евгений Баженов рассказал, что с него требуют миллион рублей.

Об этом стало известно 3 июня. Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian посвятил волнующей его теме ролик, которым поделился на YouTube-канале.

Он рассказал, что еще в начале 2019 года кинокомпания Kinodanz обратилась в суд из-за обзора на фильм «За гранью реальности». Она требует, чтобы Баженов заплатил миллион рублей за нарушение объема цитирования в своем видео.

BadComedian уверяет, что в российском законодательстве ничего не сказано о том, как много цитат можно использовать. Сложившуюся ситуацию он назвал противоречивой. Также Баженов считает неправильным, что его пытаются оштрафовать за критику фильма, который снимали на деньги налогоплательщиков.

«Мы все должны иметь право высказывать своё мнение, особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги», — заключил BadComedian.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому.