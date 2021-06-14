В Петербурге коронавирус подхватили еще 865 горожан

В Петербурге коронавирус подхватили еще 865 горожан
В городе ежедневно обновляются данные по коронавирусу. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 865 горожан сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в понедельник, 14 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город второй день подряд держится на третьем месте в России по числу новых ковид-больных.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 590 человек. Второе место у Подмосковья — 1 043 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 105 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян об опасности вредных советов насчет прививок от коронавируса.

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