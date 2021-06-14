В Иркутской области тушат более 30 тысяч гектаров леса

В Иркутской области продолжают тушить лесные пожары, охватившие боле 30 тысяч га.

Тушение пожаров ведется с использованием самолетов. Специалисты констатировали очаговые возгорания. По их мнению, основной причиной увеличения площади является засуха.

Как сообщили в правительстве Иркутской области., за прошлые сутки, 13 июня, в регионе потушили девять лесных пожаров общей площадью более 460 гектаров. Всего в воскресенье со стихией боролись 209 пожарных-десантников, 136 работников лесопожарных станций, 127 мобилизованных граждан и 91 единица наземной техники.

Причиной одного возгорания стала гроза, а возникновению других поспособствовала неосмотрительность местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Иркутской области сейчас действуют противопожарные меры: запрещено жечь костры и посещать леса. Населению рекомендуется сохранять спокойствие и не поддаваться панике.