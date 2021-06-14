В Петербурге в понедельник пустые дороги

Сегодня в Петербурге утром в городе нет пробок. Возможно это связано с тем, что у многих горожан Северной столицы сегодня выходной.

Так как 12 июня выпал на субботу, а значит, понедельник 14 июня объявлен выходным в России.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», в понедельник, 14 июня , к 09:0 ситуация на дорогах города оценивается в 1 балл. При этом, только через два часа, к 11:00 ситуация немного усугубиться. Автомобильные пробки достигнут уже двух баллов. Так, вплоть до 14:00 на дорогах будут двухбалльные пробки.

При этом скопление машин все же наблюдается на на набережной Макарова, на улице Льва Толстого, на Ловашовском проспекте, на проспекте Стачек, на Кубинской улице, на набережной Обводного канала, на Невском проспекте, на Лиговском проспекте, на Гончарной улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.