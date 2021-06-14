Гинцбург предупредил об усилении формирования штаммов COVID

Гинцбург предупредил об усилении формирования штаммов COVID
Гинцбург заявил, что пройти вакцинацию должны все граждане России. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Медленные темпы вакцинации населения могут привести к всплеску заболеваемости новыми штаммами коронавируса. Такое заявление сделал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в Центре заявили о негативной тенденции, ведущей к формированию измененных штаммов коронавируса. Специалист подчеркнул, что пройти вакцинацию должны все граждане России в ускоренном темпе.

Как сообщил ТАСС, Гинцбург отметил, что частичное вакцинирование может увеличить вероятность появления новых видоизмененных штаммов COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители России смогут свободно дышать и передвигаться, когда 60% взрослого населения пройдет вакцинацию или получит иммунитет после перенесенного коронавируса.

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