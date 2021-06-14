На Прохора Шаляпина напал возле его дома сосед

Российский певец Прохор Шаляпин давно живет в одой из московских «сталинок». По мнению артиста, расположение квартиры и ее обстановка ему очень нравятся.

Однако недавно со звездой произошел неприятный инцидент во дворе его дома. Об этом Шаляпин рассказал в эфире шоу «Звезды сошлись».

Оказалось, что в доме, где живет артист, есть проблемы с парковкой.

Кто-то из соседей Прохора так устал от того, что возле дома не поставить машину, что было решено установить шлагбаум, чтобы «чужие» не ставили около их дома машины. Шаляпин выступил «за» данную инициативу.

При этом были и те, кто против шлагбаума. Поэтому его систематически ломают. Кроме того Прохор Шаляпин рассказал, что на него было совершено нападение

Артист сообщил, что подъехал к дому и увидел, как сзади пристраивается автомобиль. То есть машина хотела заехать во двор вместе с ним. Однако Шаляпин остался ждать.

Тогда артисту стали сигналить, потом его сосед вышел начал ругаться, угрожать, а потом плюнул в лицо.

Кроме того, в зале на шоу появился и сам сосед Прохора. Он заявил, что в прошлом году из-за шлагбаума не смогла проехать скорая, в связи с чем умерла его мать.

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