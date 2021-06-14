На Ждановской автомобилист снес шлагбаум и попытался уплыть от сотрудников ДПС

В Петроградском районе Петербурга произошла ночная погоня, которая завершилась заплывом.

Дорожный инцидент случился сегодня, 14 июня, около 5 часов утра на Ждановской улице. Подробности рассказали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль Mitsubishi Lancer протаранил шлагбаум ЖК «Леонтьевский мыс» и врезался в колонну дома. За ним въехали две машины ДПС. Из иномарки выскочил водитель и бросился в реку Ждановку.

Полицейские сделали выстрелов по воде, после чего отправились за нарушителем вплавь. Гонщика задержали на старой барже.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный водитель устроил настоящую погоню.