На Ждановской автомобилист снес шлагбаум и попытался уплыть от сотрудников ДПС

На Ждановской автомобилист снес шлагбаум и попытался уплыть от сотрудников ДПС
Водитель легковушки попал в ДТП. Фото: pixabay

В Петроградском районе Петербурга произошла ночная погоня, которая завершилась заплывом.

Дорожный инцидент случился сегодня, 14 июня, около 5 часов утра на Ждановской улице. Подробности рассказали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль Mitsubishi Lancer протаранил шлагбаум ЖК «Леонтьевский мыс» и врезался в колонну дома. За ним въехали две машины ДПС. Из иномарки выскочил водитель и бросился в реку Ждановку.

Полицейские сделали выстрелов по воде, после чего отправились за нарушителем вплавь. Гонщика задержали на старой барже.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный водитель устроил настоящую погоню.

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