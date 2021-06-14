В Колпино двое парней вымещали злость: грушей для битья стал невинный мужчина

Мужчина избил потерпевшего до полусмерти в Колпино. Фото: Pixabay

Мужчина избил потерпевшего до полусмерти в Колпино. Фото: Pixabay

В Петербурге в Колпино произошел неприятный инцидент, в результате которого пострадал мужчина.

Как сообщает «78.ru», на Пролетарской улице в Северной столице на Пролетарской улице 9 июня двое молодых людей избили мирно сидевшего на скамейке мужчину.

В светлое время суток двое враждебно настроенных молодых людей подошли к сидящему на лавочке мужчине.

Вдруг один из них стал бить пострадавшего. Он наносил ему удары до тех пор, пока последний не завалился на бок.

Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом челюсти и большим количеством гематом.

Сообщается, что нападавшего ищут правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что укусивший полицейского петербуржец получил 2,5 года условно.