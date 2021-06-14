Крупный пожар заметили на Таллинском шоссе в Петербурге

В понедельник, 14 июня, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 14:22.

Пожар произошел на Таллинском шоссе, 151, корпус 1. Рядом находится газовая заправка — большая цистерна с пропаном.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, горят паллеты и покрышки на площади 100 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали семь единиц спецтехники и 30 человек личного состава. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с огнем в Решетниково боролись десять спасателей, прибывших к месту ЧП на двух спецмашинах. Они тушили пожар менее часа.