На автовокзале Петербурга встречали 11-летнюю беглянку из Великого Новгорода

Девочка решила уйти из дома и поехать в Северную столицу.

На автовокзале Санкт-Петербурге накануне, 13 июня, заметили одинокую 11-летнюю девочку. Выяснилось, что путешествовала она без родителей и по собственной инициативе. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Персонал вокзала был вынужден обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили, что ребенок сбежал из дома и отправился в Северную столицу. О местонахождении девочки тут же сообщили ее матери, которая выехала за ней.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Прочие подробности не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники МЧС спасли плачущего у открытого окна ребенка в Купчино.