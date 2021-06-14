На «Коле» на 45 минут разведут Ладожский мост

В связи с этим будет прекращено движение автомобильного транспорта.

На трассе федерального значения «Кола» завтра, 15 июня, собираются разводит Ладожский мост. В связи с этим по переправе на протяжении 45 минут не смогут ездить автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения введут в период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке яхты «Ариадны». Напоминаем, что речь идет об участке дороги недалеко от деревни Марьино Кировского района.

«Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в горящем автобусе на Володарском мосту ехали два пассажира.