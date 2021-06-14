На «Коле» на 45 минут разведут Ладожский мост

На «Коле» на 45 минут разведут Ладожский мост
Ладожский мост. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-запад"

В связи с этим будет прекращено движение автомобильного транспорта.

На трассе федерального значения «Кола» завтра, 15 июня, собираются разводит Ладожский мост. В связи с этим по переправе на протяжении 45 минут не смогут ездить автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения введут в период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке яхты «Ариадны». Напоминаем, что речь идет об участке дороги недалеко от деревни Марьино Кировского района.

«Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в горящем автобусе на Володарском мосту ехали два пассажира.

кола ладожский мост новости СПб разводка


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На «Коле» на 45 минут разведут Ладожский мост
Путин уверен, что после его ухода с президентского поста страна не ...
Кот Ахилл впервые ошибся в прогнозе перед матчем Евро-2020
На Планерной тушили кровлю пристройки: никто не пострадал
На автовокзале Петербурга встречали 11-летнюю беглянку из Великого Новгорода
В Петербурге в 2021 году планируют реконструировать семь фонтанов
В Кировском районе пристройку тушили 26 человек
Под Выборгом обнаружили нелегальную свалку, кишащую крысами