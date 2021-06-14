Лобода прокомментировала скандал между Крапивиной и Киркоровым

Певица считает, что экс-продюсер уже пожалела о сказанном.

Певица Светлана Лобода рассказала, что думает о скандале между ее экс-продюсером Нателлой Крапивиной и артистом Филиппом Киркоровым. Мнение она поделилась в Instagram-аккаунте.

Звезда считает высказывания Крапивиной недопустимыми. При этом она уверена, что люди имеют право совершать ошибки, признавать их и исправлять. Лобода предполагает, что экс-продюсер уже жалеет о сказанном.

«А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его»,

— добавила певица.

Она также подчеркнула, что не планирует сотрудничать ни с одним продюсером. Напоминаем, что Крапивина повздорила с Киркоровым после премии «Муз-ТВ».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продюсер Лободы отказалась работать с певицей после скандала с Киркоровым.