Полыхающую «двушку» на Будапештской тушили 19 спасателей

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома. Спасатели тушили обстановку в помещении.
Возгорание случилось сегодня утром, 15 июня, в доме №5 на Будапештской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:52. К месту происшествия оперативно выехали 19 сотрудников на четырех спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухкомнатной отдельной квартире выгорела обстановка на площади 1 квадратный метр.
К 6:19 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полыхающий коридор в квартире на улице Смолячкова тушили 15 спасателей.