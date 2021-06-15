Коридор в квартире на Смолячкова тушили 15 спасателей

Коридор в квартире на Смолячкова тушили 15 спасателей
Пожар разгорелся в квартире дома на улице Смолячкова. Фото: google/maps

В Выборгском районе Петербурга произошел квартирный пожар. С огнем боролись 15 спасателей.

Возгорание случилось сегодня ночью, 15 июня, в доме №14 на улице Смолячкова. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:23. К месту ЧП оперативно выехали15 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухкомнатной отдельной квартире выгорела обстановка в коридоре на площади 5 квадратных метров.

К 3:00 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном пожаре в Выборгском районе. Спасатели тушили автосервис на улице Первого мая.

ГУ МЧС России по Петербургу новости СПб пожар


 

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