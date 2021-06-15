Коридор в квартире на Смолячкова тушили 15 спасателей

В Выборгском районе Петербурга произошел квартирный пожар. С огнем боролись 15 спасателей.
Возгорание случилось сегодня ночью, 15 июня, в доме №14 на улице Смолячкова. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:23. К месту ЧП оперативно выехали15 сотрудников на трех спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в двухкомнатной отдельной квартире выгорела обстановка в коридоре на площади 5 квадратных метров.
К 3:00 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном пожаре в Выборгском районе. Спасатели тушили автосервис на улице Первого мая.