На Первого мая тушили автосервис: с огнем боролся 31 спасатель

На Первого мая тушили автосервис: с огнем боролся 31 спасатель
Пожарные оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: pixabay

Сведения о пострадавших пока что не поступали.

В Выборгском районе вечером 14 июня произошел пожар в автосервисе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Первого мая. Там по непонятной причине вспыхнул автосервис размером 12х12 метров. Огонь успел охватить все помещение. На место оперативно прибыл 31 спасатель и семь единиц техники. На данный момент пожар ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Планерной тушили кровлю пристройки: никто не пострадал. Огонь успел охватить площадь в шесть квадратных метров.

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