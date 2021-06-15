Пожарные час тушили сарай в садоводстве под Кингисеппом

В Кингисеппском районе Ленобласти среди ночи вспыхнула хозяйственная постройка. Пожарные час боролись с огнем.

Возгорание случилось во вторник, 15 июня. Дым заметили жители садоводства «Лесное» и сообщили в экстренные службы. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 1:07.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к месту происшествия оперативно прибыли восемь спасателей на двух спецмашинах. Они установили, что хозяйственная постройка горела на общей площади 24 квадратных метра.

В 2:14 пожар ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

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